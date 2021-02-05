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Дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини вишлють із РФ через участь в акції на підтримку Навального, - МЗС РФ

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Дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини вишлють із РФ через участь в акції на підтримку Навального, - МЗС РФ
МЗС Росії оголосив personaе non grata дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини, які брали участь у Петербурзі і Москві в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано участь "дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі і Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві в незаконних акціях 23 січня 2021 року", уточнили в МЗС РФ.

"Дипломатів, які брали участь у незаконних акціях, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 року оголошено "persona non grata". Їм наказано найближчим часом покинути територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • экзорцист
    Какое еще нужно доказательство Западу, что они имеют дело с варварами средних веков?
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Невелика потеря покинуть Помойку.
  • phantom4
    Ну хоть дипломаты вздохнули. Интересно, за какие такие грехи их отправли работать в Лаптестан ?
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