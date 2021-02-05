Зростання захворюваності COVID-19 в Івано-Франківській області: завантаженість лікарень перевищує 80%, деякі заповнені майже на 100%, - головний санлікар Савчук

На Прикарпатті 5 COVID-лікарень заповнені на понад 80%. Найбільше - Коломийська районна лікарня, яка повністю завантажена.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Найбільша зайнятість ліжко-місць є у Надвірнянській районній лікарні, Коломийська районна лікарня завантажена майже на 100%, інфекційна лікарня в Коломиї – на 92%, Богородчанська лікарня – 86%, Солотвинська районна лікарня в Богородчанському районі – на 82% навантажена", - повідомив Савчук.

За його словами, завантаженість інших COVID-лікарень складає сьогодні 57%. Найбільше хворих на коронавірус реєструють в Івано-Франківську, де госпіталізовані 320 осіб і понад 800 людей лікують коронавірус вдома, та у Надвірнянському районі, де 136 людей перебувають з коронавірусною інфекцією в лікарні і понад тисячу – вдома.

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"Щоденно в області реєструють від 5 до 8 летальних випадків від коронавірусу. Переважно вмирають люди, які мали супутні захворювання, – діабет, ожиріння, кардіосклероз та інші. Ще багато випадків – це пізні звернення за меддопомогою, коли люди в пік захворювання на грип та ГРВІ списують все на банальну недугу і думають, що висока температура пройде за 3-5 днів", - зазначив головний санлікар області.

Він закликав людей не відкладати звернення до медиків за будь-яких симптомів коронавірусної інфекції.

Савчук зазначив, що захворюваність на коронавірус в Івано-Франківській області за тиждень зросла на 43%. Почастішали випадки захворювання серед дітей, де ріст захворювання констатують на рівні 36%.

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