Жителі окупованої Луганщини відмовляються від вакцинації російським "Спутніком V", їм погрожують звільненням, - "Східна правозахисна група"

На окупованій Луганщині бюджетники відмовляються робити щеплення проти коронавірусу російською вакциною "Спутнік V".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє "Східна правозахисна група".

Зазначається, що в окупованому Червоному Лучі, Антрациті та Лутугиному, зафіксовано перші відмови людей від вакцинації "Спутнік V".

"Всі люди, які відмовилися, це "бюджетники" - лікарі швидкої допомоги, медсестри, співробітники "Народної міліції", працівники "міських організацій". Загалом станом на 04.02.2020 таких є 27 осіб (але цифра постійно збільшується)", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Пєсков підтвердив, що на окупований Донбас постачатимуть російську вакцину "Спутник V": Якщо не ми, то ніхто не завезе її туди

Крім того, на тих, хто відмовився від вакцинації, адміністрація установ тисне

Зокрема, для працівників медичної служби - погрожують не виплатити премії та надбавки за роботу з COVID-19, а також обіцяють не госпіталізувати, якщо раптом працівник, який відмовився, захворіє на коронавірус.

"Для співробітників "народної міліції" - звільнення, відправка на передову, для співробітників місцевих адміністрацій - звільнення, не оплата лікарняного листа в разі захворювання на коронавірус", - додали правозахисники.

Нагадаємо, раніше в підтримуваному Москвою незаконному збройному формуванні "ЛНР" заявили, що отримали з Росії вакцину проти коронавірусу, відому як "Спутник V", використання якої в Україні не схвалено. 31 січня про прибуття цієї ж російської вакцини заявили і в аналогічному угрупованні "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль про блокування "112 Україна", ZIK і NewsOne: Міжнародні організації мають звернути на це увагу

Пізніше це підтвердив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.