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Рішення слід переглянути, - у Борреля відреагували на видворення дипломатів із РФ за участь в акції на підтримку Навального

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Рішення слід переглянути, - у Борреля відреагували на видворення дипломатів із РФ за участь в акції на підтримку Навального
Євросоюз закликав російську сторону переглянути рішення про висилку з Росії трьох дипломатів Швеції, Польщі та ФРН.

Про це заявив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Під час зустрічі з міністром закордонних справ Лавровим високий представник ЄС із закордонних справ Боррель дізнався, що трьох європейських дипломатів буде видворено з Росії. Високий представник рішуче засудив цю новину і відкинув звинувачення в їхній участі у демонстраціях", - сказано в заяві прессекретаря Борреля.

"Рішення слід переглянути. Високий представник ЄС підкреслив єдність і солідарність Євросоюзу з зацікавленими державами-членами", - повідомляється в комюніке.

Як повідомлялося, Росія висилає з країни трьох дипломатів Швеції, Польщі та ФРН за участь в акціях протесту 23 січня в РФ.

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Топ коментарі

  • Дорогой Я
    Боррель, ты разве не понял, что это плевок именно тебе в морду сразу после посещения московии?

    Делай выводы!
  • Прощай немытая раССея
    Решение следует пересмотреть, - у Борреля отреагировали на выдворение дипломатов из РФ за участие в акции в поддержку Навального - Цензор.НЕТ 4738
  • Nikolai Chizhevsky
    Походу еврочиновники
    такие же терпила как и кацапские бунтари,кацапы публично ноги вытирают выслали дипломатов,а те выразили озабоченность как и про Навального также а санкций нет,отравили Скрипаля, ещё и в ПАСЕ остается,импотенты еще они и замечание делают про свободу слова и о говноканалах гам ,кацапы нарушают всё что только можно ещё и Лавров быкует на ес и на США чтоб видители не вмешивались во внутренние дела Мордора так они их терпят двойные стандарты
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