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У МЗС відповіли на докори РФ щодо санкцій України проти Нікарагуа

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У МЗС відповіли на докори РФ щодо санкцій України проти Нікарагуа
Офіційний представник МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що призначення почесного консула Нікарагуа в окупованому Росією Криму грубо порушило українське законодавство і міжнародне право, санкції було введено у відповідь на це.

Про це Ніколенко написав у Twitter, коментуючи російські докори щодо санкцій України проти Нікарагуа, передає Цензор.НЕТ.

"Актом відчаю" є безперервні спроби Росії переконати хоч когось у світі, що Крим і Севастополь - це нібито суб'єкти РФ. Призначення почесного консула Нікарагуа грубо порушило українське законодавство і міжнародне право", - зазначив Ніколенко.

Раніше представник МЗС РФ Марія Захарова назвала рішення України ввести санкції проти Нікарагуа "актом відчаю" і заявила, що воно "має сміхотворний вигляд".

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Топ коментарі

  • Благо Вещатель
    Та фиолетово на винторогию.
    Просто пусть издохнет и все.
  • Артм Воронцов
    почетный консул Никарагуа в Крыму..... В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа - Цензор.НЕТ 4169 В МИД ответили на укоры РФ относительно санкций Украины против Никарагуа - Цензор.НЕТ 7209
  • Alex Tom
    В 70-х и начале 80-х никарагуанский режим сандинистов изо всех сил изображал из себя великого друга ссср и поднимал на совковых лохах неплохие бабки.Когда в совка закончились деньги,сандинисты плюнули с высокой башни на ссср,примирились с "контрас" и спокойно стали жить себе дальше.Сейчас они пристроились доить рашку.
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