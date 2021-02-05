У МЗС відповіли на докори РФ щодо санкцій України проти Нікарагуа

Офіційний представник МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що призначення почесного консула Нікарагуа в окупованому Росією Криму грубо порушило українське законодавство і міжнародне право, санкції було введено у відповідь на це.

Про це Ніколенко написав у Twitter, коментуючи російські докори щодо санкцій України проти Нікарагуа, передає Цензор.НЕТ.

"Актом відчаю" є безперервні спроби Росії переконати хоч когось у світі, що Крим і Севастополь - це нібито суб'єкти РФ. Призначення почесного консула Нікарагуа грубо порушило українське законодавство і міжнародне право", - зазначив Ніколенко.

Раніше представник МЗС РФ Марія Захарова назвала рішення України ввести санкції проти Нікарагуа "актом відчаю" і заявила, що воно "має сміхотворний вигляд".

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