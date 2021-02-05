15-річного білоруського підлітка засудили до 2 років позбавлення волі за модерацію телеграм-каналу "Дані карателів Білорусі"
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
Про затримання підлітка МВС повідомляло наприкінці жовтня. За даними відомства, парубок підтвердив міліції, що він оновлював і розміщував інформацію з даними співробітників правоохоронних органів.
За словами підлітка, в серпні йому написав невідомий і запропонував роботу - створити й адмініструвати телеграм-канал "Дані карателів Білорусі". За його словами, він створив цей канал для заробітку і набору підписників.
Відомство тоді вказувало, що отримані автором каналу гроші підуть у дохід держави, а телеграм-канал тепер контролюється правоохоронцями. У МВС заявляли, що вони виявили підписників, які відправляли відомості про силовиків, і їхнім діям буде дано оцінку.
Окремо білоруські силовики підкреслюють, що підліток обіцяв направляти отримані від підписників кошти на розвиток каналу, але сам використовував їх на власні потреби - купив скутер. Повідомляється, що він нібито зібрав 1,5 тисячі білоруських рублів ($ 569) і понад 5 тисяч російських рублів ($ 66).