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15-річного білоруського підлітка засудили до 2 років позбавлення волі за модерацію телеграм-каналу "Дані карателів Білорусі"

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15-річного білоруського підлітка засудили до 2 років позбавлення волі за модерацію телеграм-каналу "Дані карателів Білорусі"
Хлопець збирав і публікував інформацію про співробітників білоруських правоохоронних органів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Про затримання підлітка МВС повідомляло наприкінці жовтня. За даними відомства, парубок підтвердив міліції, що він оновлював і розміщував інформацію з даними співробітників правоохоронних органів.

За словами підлітка, в серпні йому написав невідомий і запропонував роботу - створити й адмініструвати телеграм-канал "Дані карателів Білорусі". За його словами, він створив цей канал для заробітку і набору підписників.

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Відомство тоді вказувало, що отримані автором каналу гроші підуть у дохід держави, а телеграм-канал тепер контролюється правоохоронцями. У МВС заявляли, що вони виявили підписників, які відправляли відомості про силовиків, і їхнім діям буде дано оцінку.

Окремо білоруські силовики підкреслюють, що підліток обіцяв направляти отримані від підписників кошти на розвиток каналу, але сам використовував їх на власні потреби - купив скутер. Повідомляється, що він нібито зібрав 1,5 тисячі білоруських рублів ($ 569) і понад 5 тисяч російських рублів ($ 66).

Топ коментарі

  • Oljik
    Спочатку ти даруєш душогубам квіти, а потім вони пожирають твоїх дітей.
  • Andriy Kalnyshevsky
    бацька уже с детишками воюет. Герой.
  • brs55 f838a111
    Не пользуйтесь всякими "Телеграмами" это все ГБшные поделки. Он сам себя сдал, когда стал в нем канал администрировать. Чеченцев сколько погорело на этом, их потом похищали и вывозили в Чечню. Подозреваю что и "работу" это ему предложили лица из гбухи.
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