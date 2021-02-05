Засновник "112 Україна" Подщіпков вітає санкції проти Козака і має намір повернути собі канал

Засновник телеканалу "112 Україна" Андрій Подщіпков вітає блокування каналу в його нинішньому вигляді і заявляє про намір повернути телеканал собі.

Про це він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

Йдеться про медіа-групу, в яку входило шість компаній, п'ять із них володіли регіональними ліцензіями і одна - ліцензією на супутникове мовлення. Андрій Подщіпков заявляє, що кінцевим бенефіціаром є він, однак шляхом отримання шахрайським способом довіреностей, без його відома і згоди, було здійснено низку перепродажів компаній, які йому належали, кінцевим покупцем яких став Тарас Козак.

"Ситуація виникла навколо каналу 112 - це важливий крок відновлення справедливості. Група осіб, що заволоділа незаконним способом створеним мною телеканалом, намагалася використовувати його з особистою метою в розріз з одним із основних принципів демократії свободою слова. Я вдячний нашим західним партнерам, які висловили слова підтримки щодо введення санкцій проти цих осіб. Україні була нав'язана гібридна війна, в якій мій телеканал став інструментом у руках цих людей", - зазначив він.

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Подщіпков не вважає введення санкцій і закриття телеканалу порушенням свободи слова: "Зараз ті, хто раніше незаконно заволоділи моїм телеканалом, намагаються говорити про утиск свободи слова та незалежної журналістики, яких на телеканалі, на мій жаль вже давно немає. Я створював телеканал для інших цілей, і раніше він працював за іншими принципами".

Нагадаємо, що влітку 2019 року Андрій Подщіпков звернувся до президента України та в СБУ про незаконне заволодіння телеканалом групою осіб. Було відкрито кримінальне провадження. Також він повідомив про судовий процес в Європі. "Я розраховую, що моє майно буде повернуто мені. Я також подав до суду на Кіпрі з приводу незаконних дій щодо належних мені підприємств. Зроблено важливий крок у відновленні справедливості і повернення телеканалу його законному власнику", - повідомив Подщіпков.