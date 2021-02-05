На території України агентура РФ просто божевільна, йде шпигунська війна, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що в Україні йде шпигунська війна, а агентурна мережа Росії на території України "просто божевільна".

Про це він сказав під час Київського безпекового форуму 5 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Секретар РНБО зазначив, що рішення про введення санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та його телеканалів готувалося в атомсфері повної секретності через активну діяльність агентів держави-агресора.

"Матеріали готувалися в системі певної закритості, щоб не було жодних несподіванок. Тому що на жаль ... ще з початку 90-х - я вважаю, що ми зробили велику помилку, коли не закрили на вулиці Банковій повністю КДБ, а перейменували на Службу безпеки України, залишили тих самих працівників. Це дуже і дуже небезпечно. Наслідки ми пожинаємо досі. Агентура Російської Федерації сьогодні на нашій території просто божевільна", - зазначив Данілов.

За його словами, в Україні триває шпигунська війна.

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"Тому у нас йде, скажімо так, не тільки війна гаряча, яка є на території Донецької та Луганської області, окупованої Російською Федерацією. У нас є інформаційна війна. І у нас є ще, скажімо так, так звана шпигунська війна, яку вони ведуть щодня. Ми її нібито не помічаємо, але ми відчуваємо це на собі, на своїй шкурі щодня, те, що вони, як казав класик, працюють. І це для нас дуже і дуже небезпечно", - зазначив секретар РНБО.