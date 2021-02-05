Зеленський записав відео російською мовою про закриття телеканалів Медведчука. ВIДЕО

Глава держави звернувся до тієї частини українців, яка "ставиться до української мови з побоюванням".

Нове відео президента опубліковано на сторінці Зеленського в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я сьогодні продовжую розповідати вам про нашу роботу і про перемоги України, і сьогодні хочу зробити це російською мовою не випадково. Російською мовою, особливо останнім часом, нашим людям, на жаль, вливали у вуха нескінченні потоки брехні. І розвінчувати цю брехню російською я буду правдою російською мовою", - пообіцяв Зеленський.

Президент розвінчав фейк про нібито заборону творів Булгакова в Україні і пояснив, чому він ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і Zik.

Зеленський заявив, що ненавидить цензуру, і підкреслив, що раз він ухвалив рішення про введення санкцій - значить, на це були вагомі причини.

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"Я дав присягу народові України, якщо хтось не знав, я поклявся захищати суверенітет нашої держави, незалежність і безпеку нашої країни. Якщо хтось забув, Росія анексувала у нас Крим, і частина нашої території зараз окупована - впевнений, тимчасово. І всі ті, для кого бізнес з цими територіями є нормою, ті, для кого підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями і псевдо-структурами на цих територіях, є нормою - всі вони становлять загрозу Україні. Загрозу нашій країні. А значить, країна буде з ними боротися", - сказав Зеленський.

"Рішення РНБО законне, логічне, виправдане і справедливе. А ще - повністю підтримується США і Євросоюзом і країнами Великої сімки, які чітко бачать різницю між цензурою і захистом національних інтересів", - додав президент.