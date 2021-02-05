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Німеччина наполягатиме на збереженні транзитного статусу України, - Меркель

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Німеччина наполягатиме на збереженні транзитного статусу України, - Меркель
Німеччина далі докладатиме зусиль для збереження транзитної ролі України для постачання російського газу.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Меркель підкреслила, що Берлін постійно докладав зусиль, аби Україна продовжувала виконувати функції транзитної держави для російського газу. "Ми будемо продовжувати й далі це робити, в тому числі в рамках роботи з Україною і Росією в Мінському форматі", - запевнила вона.

Питання "Північного потоку 2" було "інтенсивно та відверто обговорено" під час німецько-французької Ради. Меркель повторила свою позицію, що Німеччина вважає проєкт суто економічним, "але з політичними ускладненнями", який "відіграє велику роль у трансатлантичних відносинах". Екстериторіальні санкції вона засудила.

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Політик також сказала, що Берлін не поділяє думку про односторонню залежність Європи від Росії в контексті імпорту газу. ЄС має, за словами канцлера, важливий стратегічний інструмент у вигляді Третього енергетичного пакету, який надає "певні можливості у перемовинах", щоб не поставити себе в залежність.

Глава німецького уряду зазначила, що стратегічно важливо залишатися з Росією в діалозі з багатьох питань, у тому числі геостратегічних, попри "дуже глибокі розбіжності". У цьому контексті вона додала, що відносно ситуації в Україні "останніми місяцями спостерігається мало кроків" з боку РФ, це питання треба тримати на порядку денному, для чого також треба залишатися в діалозі з Путіним.

Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    "чисто бизнес"

    1. американцы защищают немцев
    2. немцы покупают газ у русских и платят за него
    3. русские за немецкие деньги нанимают талибанов убивать американцев

    но Байден не будет выводить из Германии 12 тыс. американских солдат

    нехороший это бизнес, фрау Меркель !!!! Германия будет настаивать на сохранении транзитного статуса Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 1507
  • Eugen Konovalenko
    Германия будет настаивать на сохранении транзитного статуса Украиныю
    Статус останетсяюТранзита не будет!! Не забываем Будапештский Меморандут!!- Меркель
  • Гыг с Вами
    тетя анжела...не надо стратегий на 2-3 пятилетки...придет новый канцлер или канлерин-тогда все и прояснится
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