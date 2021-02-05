Боррель каже, що обговорив з Лавровим Україну

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель обговорив із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим повагу до територіальної цілісності України і виконання Мінських угод.

Про це Боррель повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я наполіг у нашому обговоренні на необхідності повного виконання Мінських угод і поваги територіальної цілісності України. Ми також обговорили невирішені конфлікти в нашому спільному сусідстві, які слід вирішувати згідно з Гельсінськими принципами", - написав він.

Перед візитом Борреля в Москву в ЄС заявляли, що він говоритиме про ситуацію навколо ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, про ситуацію в Україні, Сирії та Лівії. При цьому значна частина їхньої спільної пресконференції після переговорів була присвячена питанню Куби.

Читайте також: Рішення слід переглянути, - у Борреля відреагували на видворення дипломатів із РФ за участь в акції на підтримку Навального