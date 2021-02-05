Родичі загиблих у рейсі МН17 звинувачують Росію в перешкоджанні суду
Про це сказав нідерландець Піт Плуг, родич трьох жертв трагедії МН17, член правління фонду "Авіакатастрофа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми знаємо, що Росія й далі перешкоджатиме судовому процесу та іншим процедурам, проте для нас важливо точно знати – що саме сталося, чому це сталося і хто за це відповідальний. Наші рідні були вбиті жахливо. Ми повинні отримати правосуддя. Тож світ має зробити певні висновки з цього, а ми – вчитися жити з цим. Ми сподіваємося, що в майбутньому такі трагедії будуть неможливі завдяки зусиллям усього світу", – зазначив він.
Також Плуг наголосив, що родичі загиблих повністю довіряють результатам офіційного розслідування. Він також підкреслив, що попри будь-які спроби Росії втрутитися, "наш суд має велику повагу в світі, й ми впевнені, що врешті-решт суд дійде до дуже збалансованого рішення у цій справі".
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.