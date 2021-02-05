Родичі загиблих у рейсі МН17 звинувачують Росію в перешкоджанні суду

Родичі загиблих у катастрофі літака рейсу МН17 впевнені, що Росія продовжуватиме перешкоджати судовому процесу та розслідуванню, поширюючи дезінформацію.

Про це сказав нідерландець Піт Плуг, родич трьох жертв трагедії МН17, член правління фонду "Авіакатастрофа", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що Росія й далі перешкоджатиме судовому процесу та іншим процедурам, проте для нас важливо точно знати – що саме сталося, чому це сталося і хто за це відповідальний. Наші рідні були вбиті жахливо. Ми повинні отримати правосуддя. Тож світ має зробити певні висновки з цього, а ми – вчитися жити з цим. Ми сподіваємося, що в майбутньому такі трагедії будуть неможливі завдяки зусиллям усього світу", – зазначив він.

Читайте також: Суд у справі МН17 у червні досліджуватиме, з чого збили літак і яка роль підсудних, - посол

Також Плуг наголосив, що родичі загиблих повністю довіряють результатам офіційного розслідування. Він також підкреслив, що попри будь-які спроби Росії втрутитися, "наш суд має велику повагу в світі, й ми впевнені, що врешті-решт суд дійде до дуже збалансованого рішення у цій справі".

Читайте також: У Нідерландах розпочалися слухання у справі МН17

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.