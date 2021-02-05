Головні новини 5 лютого: Зеленський звернувся до українців російською, ОПЗЖ погрожує загостренням на Донбасі

Президент російською пояснив, чому закрив канали з пропагандою, ОПЗЖ обіцяє загострення на Донбасі, Нацрада хоче закрити "Наш", Україна отримає 12 млн вакцин, - головні новини країни 5 лютого 2021 року.

Зеленський звернувся до українців російською

Президент вперше записав відеоблог російською мовою. Він пояснив, чому був змушений ввести санкції проти телеканалів Медведчука, розвінчав міф про заборону в Україні творів Булгакова і процитував його заклик "не читати перед обідом радянських газет". "Не читайте перед обідом продажні ЗМІ і не дивіться кишенькові телеканали ... Ну, якщо тільки не хочете отримати на обід порцію соковитої і добірної брехні", - закликав Зеленський.

ОПЗЖ погрожує загостренням на Донбасі

Нардеп ОПЗЖ Рабінович озвучив у фейсбучному пості такі перспективи: "На лінії розмежування на Донбасі очікується велика провокація. Конфлікт може з умиротвореного перерости в напружений з постійними обстрілами. ... Джерело вказує, що "мирний кейс" Зеленського поховають".

Рабінович стверджує, що ініціатива загострення конфлікту нібито йде з Офісу президента.

Нардеп "Слуги народу" Верещук назвала слова Рабіновича шантажем і заявила, що їх має перевірити СБУ.

"Наш" хочуть закрити

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення через суд домагається позбавлення ліцензії телеканалу "Наш". Позов було подано ще в 2019-му за невідповідність контенту ліцензії.

Україна отримає 12 млн доз вакцин виробництва "AstraZeneca" і "Novavax"

Поставки проходитимуть з лютого 2021 року - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов президенту Володимиру Зеленському.

Зараз Кабмін працює над розробкою сайту, на якому можна буде записатися на вакцинацію. Його планують запустити наступного тижня.

Росіяни штовхають автозак

Заарештовані учасники протестів у Москві допомогли поліції, підштовхнувши автозак, який заглох, в якому їх везли до спецприймальника. Відео того, що відбувається, викликало бурхливе обговорення в інтернеті. Думки розділилися від "невиправні раби" до "не маєте морального права засуджувати".