Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Найближчим часом санкції триватимуть, вводитимуться проти певних категорій осіб і фізичних і юридичних осіб. Більш того, я можу з упевненістю сказати, що там будуть деякі депутати, які сьогодні засідають у Верховній Раді. У нас більш ніж достатньо аргументів для того, щоб це впровадити. І якщо хтось вважає, що це якась одноразова акція, то він глибоко помиляється", - сказав Данілов.
Частину депутатів, за його словами, чекає кримінальна відповідальність.
"Коли вони починають бути постачальниками безпосередньо військовим формуванням тих чи інших засобів, за допомогою яких потім гинуть наші люди, за це все будуть відповідати. У тому числі й кримінальну. І це буде обов'язково", - заявив секретар РНБО.
"Коли лунали фрази від декого, що ми не можемо вводити санкції щодо громадян України, то я можу сказати: з 2017 року 1 228 громадян України перебувають під санкціями Україні. 1228", - додав Данілов.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".