Данілов: Проти деяких депутатів введуть санкції, частину - притягнуть до кримінальної відповідальності

Найближчим часом заплановано введення індивідуальних санкцій проти деяких народних депутатів. А нардепів, які постачають зброю терористам, притягнуть до кримінальної відповідальності.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом санкції триватимуть, вводитимуться проти певних категорій осіб і фізичних і юридичних осіб. Більш того, я можу з упевненістю сказати, що там будуть деякі депутати, які сьогодні засідають у Верховній Раді. У нас більш ніж достатньо аргументів для того, щоб це впровадити. І якщо хтось вважає, що це якась одноразова акція, то він глибоко помиляється", - сказав Данілов.

Частину депутатів, за його словами, чекає кримінальна відповідальність.

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"Коли вони починають бути постачальниками безпосередньо військовим формуванням тих чи інших засобів, за допомогою яких потім гинуть наші люди, за це все будуть відповідати. У тому числі й кримінальну. І це буде обов'язково", - заявив секретар РНБО.

"Коли лунали фрази від декого, що ми не можемо вводити санкції щодо громадян України, то я можу сказати: з 2017 року 1 228 громадян України перебувають під санкціями Україні. 1228", - додав Данілов.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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