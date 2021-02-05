Окупанти вирішили знести недобудовану радянську АЕС у Криму

Підконтрольний Росії "уряд" окупованого Криму прийняв рішення про демонтаж недобудованих будівель атомної електростанції в Щолкіно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Під знесення потраплять шість об'єктів загальною площею 22 140 квадратних метрів. Зокрема, буде знесено об'єкти незавершеного будівництва зі ступенем готовності 70%: дизельгенераторні станції, реакторне відділення, машинний зал з деаераторною етажеркою і приміщеннями електротехнічних пристроїв, а також фундамент машинного залу блоку №2, побудований наполовину, і блокову насосну станцію зі ступенем готовності 30 %.

Виконати згадані роботи планують у термін до 31 грудня цього року.

Будівництво Кримської АЕС почалося в 1975 році і до моменту зупинки будівництва ступінь її готовності становив 85%. У 1986 році сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Після цього екологи і жителі півострова почали кампанію протесту проти будівництва небезпечного об'єкту. У 1987 році радянський уряд припинив будівництво, а в 1989 році було остаточно вирішено відмовитися від запуску станції.

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