Резніков виступив за приєднання Польщі і США до переговорів стосовно Донбасу
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Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков виступив за приєднання США і Польщі до переговорів з урегулювання на Донбасі. Він вважає, що це може принести користь переговорному процесу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Резнікова для "Укрінформ".
Міністр заявив, що приєднання США та Польщі може змусити Росію сісти за стіл переговорів.
"Участь США за нової президентської адміністрації, враховуючи певні зобов'язання за Будапештським меморандумом, а також Польщі, яка незабаром головуватиме в ОБСЄ, може спонукати Росію сісти за стіл переговорів і вести переговори в інтересах миру - і нарешті домовитися, а не просто блокувати всі процеси", - сказав він.