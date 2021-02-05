Звіт нідерландської прокуратури про те, чому Київ не закрив небо над Донбасом у 2014 році свідчить, що Україна не винна, - авіаційний експерт Лукашевич
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Лукашевич підкреслив: "Сьогодні у справі МН17 оглушливо луснула ще одна бульбашка, роздута російською пропагандою - голландці опублікували звіт розслідування аспектів незакриття Україною повітряного простору над зоною АТО, ініційованого на запит парламенту Нідерландів.
Документ цікавий - він аналізує схожі ситуації у всьому світі за останні 30 років.
Висновок розслідування однозначний - НЕМА ПІДСТАВ притягувати Україну як винну в загибелі рейсу МН17 і 298 осіб на його борту.
Супровідний лист міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока.
Пряме посилання на англомовний варіант документа у форматі PDF".
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.
9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.
Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.