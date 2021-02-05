Разумков про свої відвідини каналів Медведчука: "Інформацію людям потрібно доносити тими засобами, які у тебе є"

Спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що "інформацію людям потрібно доносити тими засобами, які у тебе є", зокрема за допомогою телеканалів "з пулу Медведчука".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Я з'являюся на каналах, пов'язаних з Ігорем Валерійовичем? Так. Буваю і на ICTV, 112, NewsOne. На ZIK давно не був, але з'являвся. Прямий, 5 канал. У мене, як мені здається, хороші взаємини з журналістами. Хотілося б, щоб так було і далі", - сказав голова ВР.

Разумков зазначив, що згоден з тією точкою зору, що на канали, які порушують журналістські стандарти і поширюють антиукраїнську пропаганду, "потрібно ходити, щоб доносити виборцям свою позицію".

На запитання, чи не вважає він ці канали частиною гібридної війни Росії, Разумков відповів: "Якщо ви вважаєте, що канал порушує українське законодавство, на когось працює, то на нього не потрібно ходити або не ходити. Є конкретні статті, за якими щось можна зробити. Інакше завтра хтось скаже, що ви або я працюємо не в інтересах України".

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Він переконаний, що "інформацію людям потрібно доносити тими засобами, які у тебе є". На думку Разумкова, "позицію страуса ніколи не можна позичати: якщо ми туди не ходимо, значить, цієї проблеми нема - точно неправильний підхід".

Спікер парламенту підкреслив, що "не має права визначати - хороший це канал чи поганий". "Це може робити глядач або, в рамках чинного законодавства, відповідний орган", - вважає Разумков.