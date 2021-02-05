Аваков - Бойку: Ви не хотіли б мати стосунок до постачання палива для бойовиків?
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Деякі фігуранти мають стосунок до постачання палива для терористів і найманців РФ, незабаром про це буде відомо більше.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
Наводимо його діалог із депутатом ОПЗЖ Юрієм Бойком.
Аваков: Юрію Анатолійовичу, ви б не хотіли мати стосунок до постачання палива для бойовиків?
Бойко: Я не мав до цього стосунку.
Аваков: А у нас є підстави вважати, що деякі фігуранти - мали. Це я вам кажу більше, ніж я маю говорити. Але я вважаю, що я повинен. А далі буде більше.
Бойко: Але мене це не стосується. І, більше того, я вважаю, що якщо такі факти є - їх треба розслідувати і виводити.