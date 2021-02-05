Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО

Розширення VK Unblock для браузерів Chrome, Edge, яке використовували для обходу блокування російської соцмережі "ВКонтакте", викрадало персональні дані українців з акаунтів Google.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Національному координаційному центрі кібербезпеки, який є робочим органом Ради національної безпеки та оборони України.

Шкідливий код у розширенні виявили дослідники з чеської компанії Avast, яка розробляє програмне забезпечення в області безпеки. VK Unblock разом з іще 28 іншими розширеннями приховано збирало персональні дані користувачів і за командою адміністратора сервера могло змінювати інформацію на веб-сторінках, включно з результатами пошуку.

Також розширення збирало інформацію про активність мобільних телефонів і геолокацію.

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Загалом такі шкідливі додатки встановили понад 3 млн користувачів. Основні країни, на які було спрямовано атаку — Франція, Україна і Бразилія.

На даний момент шкідливі розширення заблоковані Google та Microsoft.

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