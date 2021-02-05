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Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО

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Розширення, яке використовувалося для обходу блокування соцмережі "Вконтакте", викрадало персональні дані користувачів, - РНБО
Розширення VK Unblock для браузерів Chrome, Edge, яке використовували для обходу блокування російської соцмережі "ВКонтакте", викрадало персональні дані українців з акаунтів Google.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявили в Національному координаційному центрі кібербезпеки, який є робочим органом Ради національної безпеки та оборони України.

Шкідливий код у розширенні виявили дослідники з чеської компанії Avast, яка розробляє програмне забезпечення в області безпеки. VK Unblock разом з іще 28 іншими розширеннями приховано збирало персональні дані користувачів і за командою адміністратора сервера могло змінювати інформацію на веб-сторінках, включно з результатами пошуку.

Також розширення збирало інформацію про активність мобільних телефонів і геолокацію.

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Загалом такі шкідливі додатки встановили понад 3 млн користувачів. Основні країни, на які було спрямовано атаку — Франція, Україна і Бразилія.

На даний момент шкідливі розширення заблоковані Google та Microsoft.

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Топ коментарі

  • Майкл Дорси
    Все украинские базы данных давно в РФ. Если доступ к биллингу всех операторов мобильной связи, данные геолокации поступают в ФСБ за считанные минуты, что уж тут говорить о БД. Закон о защите персональных данных граждан в Украине выполняется так же, как и все остальные законы, т. е. НИКАК. Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
    Будь в Данилова из СНБО хоть капля ума, уже провели бы тщательные расследования: как? почему данные из БД Украины не защищены от слов совсем и никак. Почему полиция имеет неограниченный доступ к многим данным и никто не контролирует, были ли основания к доступу на того ли иного гражданина. Вся Конституция о защите прав граждан превратилась в Украине в фиговый листок. Почему любая шавка из ИТ почти любого банка может запросто скачать все данные клиентов вместе с транзакциями? Почему НБУ удовлетворяет тупая отмазка всех банков, типа, "у нас все хорошо, все под контролем"?
  • jklpqrs
    Франция и Бразилия тоже блокируют этот бред? Ну и пусть бы себе похищало. Делов-то. Если валенки не понимают, с чем имеют дело, их уже ничего не исправит. Другое беспокоит: дія. Здесь все серьезней.
  • Michal Woronowsky
    Збирають москалі персональні дані у ватних користувачів. І що? А *****.
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