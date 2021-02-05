Житель Львівщини ніс у мішку гранату і постріли до гранатомета, - Нацполіція

На Львівщині правоохоронці затримали 62-річного жителя одного із сіл Яворівщини, який переносив у мішку боєприпаси.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чоловік поводився підозріло, під час перевірки в мішку, який він мав при собі, поліцейські виявили 4 постріли до гранатомета, гранату РГД-5 і запал до неї, бронебійні патрони і 540 патронів калібру 5,45 мм. Все вилучене направлено на експертне дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Правоохоронці встановлюють походження вилученого.

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