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Якщо Росія не перегляне рішення про висилку дипломата, цей крок не залишиться без відповіді, - МЗС Німеччини

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Якщо Росія не перегляне рішення про висилку дипломата, цей крок не залишиться без відповіді, - МЗС Німеччини
Висилку німецького дипломата з Росії за нібито участь в мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Німеччині вважають необґрунтованою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вчора заявила на пресконференції канцлерка Німеччини Ангела Меркель, передає телеканал  France24.

"Ми вважаємо ці видворення необгрунтованими. Це ще один аспект, як ми можемо спостерігати, в якому Росія досить далека від верховенства права", - підкреслила канцлерка Німеччини.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас також заявив, що "якщо РФ не перегляне цей крок, він не залишиться без відповіді". Глава відомства підкреслив, що німецький дипломат виконував тільки свою задачу, передбачену Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, - законним шляхом отримував інформацію про події на місцях.

"Рішення Росії вислати кількох дипломатів ЄС, в тому числі співробітника німецького посольства в Москві, жодним чином не виправдано і ще більше погіршує відносини з Європою", - написав він.

Також читайте: Відносини Росії та ЄС опустилися до найнижчого рівня, - Боррель

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    божеж мій, щож зробить німеччина??!! почне будувати північний потік в 2 раза швидше?
  • Борменталь Незабаром
    мзс німеччина вже не знає як виправдати дії русішшвайн, щоб тіки не зупинити будівництво цього задрипаного потоку
  • Игорь Монахов
    Понимаешь.. Кацапо-твари купили за время правления Куйла и дорогой нефти-газа больше половины полит-элит ЕС .. И на секундочку только представь сколько они купили у нас полит-быдла которое работает на кремль...
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