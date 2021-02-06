Для фінансової підтримки кримськотатарського каналу АТР ми звернулися до міжнародних партнерів, - Резніков
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
"Питання до нової редакції закону про бюджет. Адже в минулі роки був прямий запис про фінансування приватної компанії "Атлант-Ф", яка є власником каналу ATR, а цього року такого запису немає",- сказав Резніков.
Він нагадав, що в держбюджеті Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на фінансування всіх ЗМІ, які мовлять на окуповані території, виділяється 50 млн гривень - на конкурсних засадах відповідно до законодавства, що регулює публічні закупівлі.
Віцепрем’єр не має сумнівів, що ATR як єдиний мовник кримськотатарською мовою переможе й отримає частину цих коштів. Водночас він зауважив, що зацікавленість в участі у конкурсі виявили також Радіо "Крим. Реалії", Громадське радіо, Чорноморська ТРК, Вільне радіо, ТРК "Донбас онлайн" та низка ЗМІ, що здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території Донеччини й Луганщини та Криму.
Резніков звернув увагу, що питання фінансування телеканалу ATR порушувалося під час зустрічі з віцемаршалком польського Сейму Малгожатою Госевською під час його візиту до Варшави 3 лютого.
"І моя співрозмовниця запропонувала ідею звернутися до міжнародних партнерів України з проханням про надання фінансової підтримки телеканалу. Я вже підписав та надіслав на адресу низки країн власне звернення з проханням розглянути можливість фінансової підтримки ATR. Направляємо відповідні листи до посольств", - поінформував Резніков.