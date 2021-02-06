НБУ вивчає можливість випуску власної цифрової валюти, - глава Нацбанку Шевченко

Національний банк вивчає можливість випуску власної цифрової валюти - e-гривні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко в фейсбуці.

"Національний банк України продовжує вивчати можливість випуску власної цифрової валюти – е-гривні, досліджує її можливі сфери використання і потенційний попит на е-гривню", - заявив Шевченко.

За його словами, в 2016 році Україна однією з перших у світі розпочала вивчення можливості випуску цифрової валюти центрального банку (CBDC).

"У 2018 році було проведено пілотний проєкт з випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі блокчейн. В результаті "пілоту" ми отримали багато як цікавих висновків, так і нових відкритих питань. Та це цілком нормально, враховуючи інноваційну природу CBDC. Ці питання наразі досліджуємо не тільки ми, а й інші центробанки", - додав Шевченко.

Він зазначив, що в кінця 2020 НБУ почав опитування учасників фінансового ринку для отримання експертних думок щодо перспектив впровадження е-гривні в Україні.

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