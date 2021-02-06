Дуров закрив телеграм-канали з адресами силовиків і суддів РФ

Засновник мережі "Телеграм" Павло Дуров повідомив, що месенджер заблокував канали, в яких публікувалися телефонні номери й адреси російських суддів, прокурорів, силовиків і журналістів. Таким чином він хоче уберегти соцмережу від закликів до насильства, що містилися в одному з таких каналів.