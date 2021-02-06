Новини

Дуров закрив телеграм-канали з адресами силовиків і суддів РФ

22 600181
Дуров закрив телеграм-канали з адресами силовиків і суддів РФ
Засновник мережі "Телеграм" Павло Дуров повідомив, що месенджер заблокував канали, в яких публікувалися телефонні номери й адреси російських суддів, прокурорів, силовиків і журналістів. Таким чином він хоче уберегти соцмережу від закликів до насильства, що містилися в одному з таких каналів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграмі.

Крім того, існування цих каналів не дозволяло випустити екстрене оновлення месенджера для iOS. Таким чином адміністрація телеграму вирішила заблокувати "проблемні канали".

"Подібне використання телеграму безпосередньо суперечить нашим правилам, які забороняють публічні заклики до насильства. Беручи до уваги емоційний накал обстановки в Росії, ми ретельно аналізували ситуацію, не бажаючи завдати шкоди поспішним рішенням", - пояснив Дуров.

Також читайте: Telegram позначив канал Трампа як шахрайський

Топ коментарі

  • Алексей Шевченко 6546ffa9
    О чём я и говорил. Дуров играл роль оппозиции, переманил на свой супернезависимый Телеграмм всех недовольных, а теперь вскрылся как консерва ФСБ. Такие же подозрения по Навальному.
  • Danis Nielsen
    Kavkaz Center
    @newkc14
    В Нижнем Новгороде похищены 2 уроженцев Чечни. По данным 1ADAT это Салах Магамадов и Исмаил Исаев. Их похитили местные ОМОНовцы и передали кадыровцам. Оба были админами группы в «телеграме», в которой иногда критиковали Кадырова. Это к вопросу о безопасной чекистской «телеге»
  • Серж Рача
    Да скорее казачком засланным на зарплате в ФСБ
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини