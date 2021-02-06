США засудили висилку європейських дипломатів із Росії
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Влада США засуджує висилку з Росії трьох європейських дипломатів. Росія видворила трьох дипломатів з представництв Швеції, Польщі та Німеччини за участь в масових акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у твіттері.
На думку Блінкена, вислані за участь в неузгоджених акціях дипломати "спостерігали за січневими протестами".
"США засуджують висилку з Росії трьох європейських дипломатів. <...> Це необґрунтований і невиправданий крок", - заявив він.