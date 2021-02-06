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США засудили висилку європейських дипломатів із Росії

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США засудили висилку європейських дипломатів із Росії
Влада США засуджує висилку з Росії трьох європейських дипломатів. Росія видворила трьох дипломатів з представництв Швеції, Польщі та Німеччини за участь в масових акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у твіттері.

На думку Блінкена, вислані за участь в неузгоджених акціях дипломати "спостерігали за січневими протестами".

"США засуджують висилку з Росії трьох європейських дипломатів. <...> Це необґрунтований і невиправданий крок", - заявив він.

Також читайте: Якщо Росія не перегляне рішення про висилку дипломата, цей крок не залишиться без відповіді, - МЗС Німеччини

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Топ коментарі

  • NonCFist
    Осудили? А, ну ладно...
  • Sophia-Maria Duglass
    Исходя из того, что российскими представительствами , культурными центрами, церквями и фсбэшниками, забита все Европа, россиянам своя страна не по душе и они из коживон лезут, чтобы жить в ЕС.
    Выгоняйте их на фик. Пусть Сибирь поднимают
  • Виталий Верпаховский b6132a6b
    Как сейчас мы их осудим, да как выразим обеспокоенность!
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