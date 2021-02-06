За добу через COVID-19 в Україні померли 129 осіб, виявлено 4 310 нових випадків, одужали 7 158 осіб

Станом на суботу, 6 лютого, виявлено ще 4 310 нових випадків коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4 310 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 884 особи;

летальних випадків – 129;

одужало – 7 158 осіб;

здійснено тестувань за добу – 41 410 (зокрема методом ПЛР – 25 590, методом ІФА – 15 820).

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 241 479 осіб;

одужало – 1 070 749 осіб;

летальних випадків – 23 516;

проведено ПЛР-тестувань – 6 376 032.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях", - пише Степанов.

Також читайте: Польща дозволила Україні купити COVID-вакцину за її квотою, - Резніков









