За добу через COVID-19 в Україні померли 129 осіб, виявлено 4 310 нових випадків, одужали 7 158 осіб
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"4 310 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 220 дітей та 191 медпрацівник.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 884 особи;
летальних випадків – 129;
одужало – 7 158 осіб;
здійснено тестувань за добу – 41 410 (зокрема методом ПЛР – 25 590, методом ІФА – 15 820).
За весь час пандемії в Україні:
-захворіло – 1 241 479 осіб;
одужало – 1 070 749 осіб;
летальних випадків – 23 516;
проведено ПЛР-тестувань – 6 376 032.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях", - пише Степанов.