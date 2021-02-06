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Відносини Росії та ЄС опустилися до найнижчого рівня, - Боррель

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Відносини Росії та ЄС опустилися до найнижчого рівня, - Боррель
Відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.

Про це в інтерв'ю РБК, заявив верховний представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав ситуацію "не дуже гарною", але відзначив необхідність співпраці в деяких сферах.

"Але спочатку ми повинні досягти кращого взаєморозуміння. Ми дуже сильно стурбовані внутрішньою ситуацією в Росії, включаючи політичні свободи, верховенство закону і права людини", - сказав він.

Боррель зазначив, що у Росії є зобов'язання відповідно до Європейської конвенції про права людини Ради Європи.

"І висловлювати думку з цих питань і чинити тиск, щоб ці зобов'язання були виконані, не є втручанням", - заявив він.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    То есть семь лет агрессии в Украине-это не самый низкий уровень. Щемят навального-вот трагедия. Ох и козёл.
  • Игорь Гончаренко d17bf34e
    Да уж, опустил вас путя до самого низкого уровня.
  • Dack Cloud



    Отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня, - Боррель - Цензор.НЕТ 141 Andrei Piontkovsky

    @apiontkovsky

    ·13 ч

    Когда эти западные идиоты - боррели, керри и прочие макроны - поймут , наконец, что путлер со своим риббентропом приглашают их в Москву с одной целью : поставить раком и надругаться над ними в прямом эфире с особым цинизмом.
    Жалкие.

    Боррдель войдёт в историю мировой дипломатии как тот, который отсосал на совместной пресс-конференции Риббентропу и попросил на посошок Спутничок.
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