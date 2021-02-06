Ми заборонили "канали Медведчука", ми почали звільнення Донбасу та Криму, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав запровадення санкцій проти каналів 112, NewsOne і ZIK початком звільнення території України.

Про це йшла мова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Авакова, почалося звільнення не тільки Донбасу, але й Криму.

"Коли ми заборонили проросійські канали, ми почали звільнення наших територій, в тому числі й Криму", - сказав він.

Міністр зазначив, що саме Росія почала війну з Україною, захопивши українські території.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".