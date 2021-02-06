Хоч це і дратує РФ, але питання модернізації Мінських угод є очевидним, - Резніков

Додаткові переговорні платформи можуть допомогти спонукати Росію сісти за стіл переговорів для завершення війни на Донбасі.

Таку думку в інтерв'ю Укрінформу в рамках візиту до Польщі висловив віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Політика і дипломатія – це мистецтво можливого. Тому ми точно зацікавлені й маємо рухатися в напрямку створення додаткових альянсів, які б могли принести нам користь із точки зору завершення війни", - підкреслив Резніков.

Він зауважив, що "нормандський формат" переговорів не виконав свою функцію, оскільки не привів до завершення війни на Донбасі.

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"І хоч що б там казали в Російській Федерації та хоч як би це їх дратувало, але питання модернізації Мінських угод є очевидним. Крім того, треба дивитися, хто ще може принести користь таким перемовинам", - підкреслив Резніков.