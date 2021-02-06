Держава тільки вітає COVID-вакцинацію приватним сектором: жодних обмежень тут бути не може, - Степанов

Держава буде тільки вітати проведення вакцинації проти COVID-19 приватним сектором за наявності відповідних медичних умов.

Про це на зустрічі з членами Європейської бізнес-асоціації сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас за наявності умов для проведення вакцинації , суто медичних умов, і під час реєстрації і використанні вакцин, які зареєстровані, ми тільки вітаємо (проведення вакцинації приватними операторами. — Ред.) і жодних обмежень тут бути не може", - сказав Степанов.

Водночас, Степанов зазначив, що у держави передбачені кошти для закупівлі вакцин і завезення їх в "кількості достатній для безкоштовної вакцинації", приватний сектор може вакцинувати тих громадян, які відносяться до 5 етапу в плані вакцинації, тобто не відносяться до професійних, медичних груп ризику, не мають супутніх захворювань.

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"Зрозуміло, що ми уже потребуємо підтримки бізнесу, в тому числі в питанні щодо, так скажімо, промоушена кампанії з вакцинації. Якщо ви подивитися на останні психологічні дослідження, близько 40-45% людей готові на безкоштовну вакцинацію. А якщо компанії при тому, коли з’являться на комерційному ринку вакцини, захочуть за своїх працівників, які відносяться до 5-го етапу вакцинації, заплатити кошти, щоб їх провакцинувати, це тільки буде максимально вітатися", - сказав Степанов.

Він додав, що держава регулює чергу на вакцинацію, яка проводиться державним коштом. Вакцинація від COVID-19 на комерційному ринку черга формується в інший спосіб, відповідно до бажання громадян вакцинуватися власним коштом.