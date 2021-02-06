Засновник Bellingcat Гіґґінс про справу МН17: "Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії, тим самим вона визнає свою агресію проти України"

Росія буде змушена визати свою агресію проти України, якщо визнає свою причетність до збиття над Донбасом літака рейсу МН17.

Про це сказав засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat британець Еліот Гіґґінс під час онлайн-конференції, яка була присвячена темі МН17, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо Росія визнає свою причетність до трагедії МН17, тим самим вона визнає свою агресію проти України. А також роки дезінформації та пропаганди, яку вона нав’язувала світу та своєму народові. На мою думку, російська сторона просто думає про збереження обличчя. І зараз ми перебуваємо на тому етапі, коли триває багато судових справ у різних судах, а їм справді дуже важко сказати: "О, насправді це був запуск російської ракети, і ми справді поцілили в MH17", – сказав Гіґґінс.

За його словами, під час судового процесу у справі МН17 оприлюднюватиметься дедалі більше інформації та нових доказів, і тоді всі зрозуміють – що сталося насправді й хто винен у трагедії.

Як повідомлялося, Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

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19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.