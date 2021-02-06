Кравчук про ZIK: Вони цілу годину брехали, щоб зробити один висновок. Жодної інформації, тільки жахлива пропаганда проти України
Про це Кравчук заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я дивився ZIK у питанні щодо повернення полонених. Я заявляю офіційно, на присязі можу сказати, що цілу годину йшла брехня на каналі. Звинувачували мене особисто й Україну. Але ніхто з журналістів не звертався до нашої делегації за будь-яким коментарем. Вони цілу годину брехали для того, щоб зробити один висновок - Україна не хоче приймати громадян з ОРДЛО, тобто йде постійна підтасовка понять. Жодної інформації, лише жахлива пропаганда проти України", - сказав Кравчук.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".