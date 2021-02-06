СБУ затримала банду рекетирів, що тероризувала Житомир. ФОТОрепортаж

У Житомирі СБУ викрила учасників угруповання, члени якого, штучно створюючи конфліктні ситуації, вимагали від людей гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомила пресофіцерка УСБУ в Житомирській області Ірина Мартинюк.

"За даними досудового слідства, раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів місцевий мешканець залучив до вимагання декількох своїх знайомих. Створюючи штучні конфліктні ситуації, фігуранти справи вимагали у громадян гроші за владнання "непорозумінь". У разі відмови, зловмисники погрожували потерпілим та їх рідним фізичною розправою і знищенням майна", - йдеться у повідомленні.

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Оперативники задокументували вимагання учасниками групи тисячі доларів США від чергової жертви. Аби прискорити виплату "боргу", зловмисники вдалися до морального тиску, поставивши чоловіка "на лічильник".

Фігуранта кримінального провадження правоохоронці затримали у центрі Житомира під час отримання чергового траншу. Раніше співробітники СБУ задокументували декілька фактів передачі грошей рекетирам.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення організатору групи про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших епізодів справи та притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників угруповання.











