Кількість вакцинованих проти COVID-19 у світі перевищила кількість зареєстрованих хворих, - ВООЗ

Кількість вакцинованих ипрот коронавірусу у світі перевищила кількість зареєстрованих випадків інфекції.

Про це на брифінгу повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, передаетє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У якомусь сенсі це гарні новини й чудове досягнення за такий короткий проміжок часу. Та понад 75% цих щеплень проводяться лише у десяти країнах, на які припадає майже 60% світового ВВП", – зауважив він.

Майже 130 країн з населенням у 2,5 мільярда людей досі не отримали першу дозу вакцини. Водночас є і країни, які вакцинували більшу частину населення.

"Усі уряди зобов’язані захищати свій народ. Але як тільки країни, що вже отримали вакцину, щеплять своїх медпрацівників і літніх людей, найкращий спосіб захистити решту населення – поділитися вакцинами, щоб інші країни могли це теж зробити", – додав Гебреєсус, зауваживши, що зволікання з імунізацією дає вірусу більше шансів повернутися до початкового стану.

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