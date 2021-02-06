Новини • Коронавірус і карантин

Кількість вакцинованих проти COVID-19 у світі перевищила кількість зареєстрованих хворих, - ВООЗ

194750
Кількість вакцинованих проти COVID-19 у світі перевищила кількість зареєстрованих хворих, - ВООЗ
Кількість вакцинованих ипрот коронавірусу у світі перевищила кількість зареєстрованих випадків інфекції.

Про це на брифінгу повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, передаетє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У якомусь сенсі це гарні новини й чудове досягнення за такий короткий проміжок часу. Та понад 75% цих щеплень проводяться лише у десяти країнах, на які припадає майже 60% світового ВВП", – зауважив він.

Майже 130 країн з населенням у 2,5 мільярда людей досі не отримали першу дозу вакцини. Водночас є і країни, які вакцинували більшу частину населення.

"Усі уряди зобов’язані захищати свій народ. Але як тільки країни, що вже отримали вакцину, щеплять своїх медпрацівників і літніх людей, найкращий спосіб захистити решту населення – поділитися вакцинами, щоб інші країни могли це теж зробити", – додав Гебреєсус, зауваживши, що зволікання з імунізацією дає вірусу більше шансів повернутися до початкового стану.

Також читайте: Держава тільки вітає COVID-вакцинацію приватним сектором: жодних обмежень тут бути не може, - Степанов

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • maravillo
    Впевнений, що при Пороху ми отримали вакцину разом з Європою.
    А з нашим клоуном отримаємо десь разом з Африкою.
  • три - пятнадцать
    вы просрали пороха на 2й срок - мы просрали Маккейна ...
    но у вас есть 2й шанс на пороха, а у нас уже нет Маккейна....
  • Вася Шевченко f77d76ba
    офіційно - дірка (а не офіційно...))) думаю половина чинуш та депутатів вже.. бо 3 тис баксами тільки для них не проблема) що там з перевіркою таємних вакцин Ізраїльською ??? тиша???
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини