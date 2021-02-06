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Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було"

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Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: "Дякую за те, що було"
Сьогодні відзначає свій 43-й День народження перша леді країни, дружина президента Олена Зеленська.

Глава держави Володимир Зеленський вирішив привітати дружину із святом віршем, який він опублікував в інстаграмі, передає Цензор.НЕТ.

"З днем народження, мОя.
Обожнюю думки твОї.
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
Дякую за все.
З любов’ю, твій ВЗ", - йдеться у вірші Зеленського своїй дружині Олені.

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Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: Дякую за те, що було 01
Зеленський привітав дружину з Днем народження віршем: Дякую за те, що було 02

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Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    Вот это новость государственного значения:
    НАРКОМАН ПОЗДРАВИЛ С ДНЮХОЙ ТУ ТВАРЬ, КОТОРАЯ В 2014 ГОДУ СДАВАЛА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВОЙСК ВСУ
  • Валерия Ларченко b661826f
    ты,свинота зеленая,жену поздравляй,а не пиарься -она на мовi не поймет же...
  • амфаш
    Рано!
    Ждём видосик из спальни, выложенный на всеобщее обозрение, для подогрева иликтарата своей задушевностью!
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