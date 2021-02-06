Данілов про вплив США на рішення щодо санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK: "Це зовсім не відповідає дійсності"

Рада нацбезпеки і оборони України працювала над санкціями проти нардепа від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та його телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne вісім місяців, зазначив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

Інформація, що США впливали на запровадження санкцій проти бізнесмена, нардепа від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та його телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne, не відповідає дійсності. Про це сказав секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 5 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Щоб не робити ніякої конспірології, можу сказати на прикладі, коли ми запроваджували санкції стосовно ситуації, пов'язаної з "Мотор Січчю". Україна запровадила ці санкції 14 грудня 2020 року, а США ввели санкції відносно однієї з компаній, яка, скажімо так, має відношення до цього процесу, через місяць після того, як це зробила Україна. Тому вважати, що це якісь вказівки США, – ну це зовсім не відповідає дійсності", – сказав Данілов.



Він зазначив, що РНБО працювала над питанням санкцій проти Козака вісім місяців.



"Були розмови, що санкції нібито запроваджували терміново, день-два, хтось вирішив. Можу відкрити, це вже не велика таємниця: вісім місяців РНБО за дорученням президента розбиралася з інформаційним простором нашої держави. Щодня ми отримували все більше і більше інформації, у який спосіб відбувається фінансування, просування російських наративів, у який спосіб і за які гроші відбуваються всі ці речі", – заявив він.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".