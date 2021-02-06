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Зв'язки у сфері енергетики - чи не останній міст між Росією та ЄС, - Штайнмаєр

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Зв'язки у сфері енергетики - чи не останній міст між Росією та ЄС, - Штайнмаєр
Енергетичні відносини є чи не останнім мостом між Росією і Європою. Обидві сторони мають задуматися, чи варто руйнувати повністю і безповоротно цей міст.

Як  передає Handelsblatt, про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, руйнування мостів - це не ознака сили.

"Після послідовного погіршення відносин за минулі роки зв'язки у сфері енергетики залишаються чи не останнім мостом між Росією і Європою", - заявив він.

Водночас, за його словами, арешт і засудження російського опозиціонера Олексія Навального жодним чином не співвідносяться з правовою державою.

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Топ коментарі

  • Horvi Hor d3d97a8c
    ********** кремлядское...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    салупу вам немчура,а не трубу
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Енергозалежність України ,це прямий шлях до втрати суверенітета держави !!!)))
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