Українських військовослужбовців почнуть вакцинувати проти COVID-19 наприкінці лютого, - командування Медсил

Імунізація мають проводитися за згодою особи спеціальними бригадами по вакцинації, які вже пройшли відповідну сертифікацію.

Вакцинацію проти COVID-19 у Збройних силах України планують почати в кінці лютого. Про це тимчасово виконуючий обов'язки командувача Медичними силами полковник медичної служби Сергій Халік повідомив Арміяinform, передає Цензор.НЕТ.

"Під час першого етапу вакцинації у Збройних Силах щеплення отримають військовослужбовці, які стримують збройну агресію Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також особи, які невдовзі плануються на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медичний персонал", — зазначив Сергій Халік.

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Імунізація від COVID-19 має проводитися за згодою особи спеціальними бригадами з вакцинування, що вже пройшли відповідну сертифікацію.