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Масова вакцинація стримує поширення COVID-19, - дослідження ізраїльських учених

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Масова вакцинація стримує поширення COVID-19, - дослідження ізраїльських учених
Ізраїльські вчені заявили, що їхній країні знадобилося три тижні вакцинації препаратом від Pfizer-BioNTech, щоб уповільнити зростання нових випадків захворювання на коронавірус. На їхню думку, така масштабна вакцинація може сприяти стримуванню розповсюдження хвороби, однак для остаточних висновків потрібно більше часу.

Загальнонаціональна програма вакцинації в Ізраїлі стартувала 20 грудня 2020 року і вже через 21 день в країні почали фіксувати зменшення кількості нових хворих, а також кількості госпіталізацій. Згодом реальний ефект від вакцини може з плином часу проявитися ще більше, зазначили вчені інституту імені Вейцмана, пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Оскільки Ізраїль став однією з перших країн, де проводять кампанію з вакцинації такого масштабу, ми вважаємо, що така кількісна оцінка може становити великий інтерес для багатьох країн світу", - йдеться в їх заяві.

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На думку доцента кафедри біології Ізраїльського технологічного інституту двір Арана, вакцина виявилася "дуже ефективною для скорочення кількості випадків захворювання, госпіталізації і смертей". Використовуючи інформацію про заражених і госпіталізованих пацієнтів серед вакцинованих осіб, Аран виявив, що щеплення зменшили кількість випадків COVID-19, при цьому рівень госпіталізацій пацієнтів з важкими проявами хвороби зменшився на 90%.

Разом з тим, вчені зазначили, що у літніх людей імунна відповідь іноді була зниженою або відкладеною у зв'язку з віковими погіршенням імунної функції організму в цілому. Дослідники припускають також, що ефективність вакцини дещо знижується при контакті з новими штамами вірусів, включаючи мутовані варіанти COVID з Великої Британії і Південної Африки.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    тю... а у нас все намного проще :вакцины ноль, зато резко сократили тестирование - и опля! картина уже улучшилась (ну официоз во всяком случае)..а там надежда на как-бы коллективный иммунитет (ну или на естественный отбор)
    (простите за сарказм)
  • Майкл Дорси
    Останавливает? И какие факты говорят об этом? Сколько человек в Израиле уже получили вторую дозу вакцины?
    Массовая вакцинация сдерживает распространение COVID-19, - исследование израильских ученых - Цензор.НЕТ 8938
  • Alex Lodje
    Британские ученые не должны оставить это без ответа и провести исследование, доказывающее, что при попадании воды на льняную ткань, та становится мокрой.
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