Греція слідом за іншими європейськими країнами не рекомендує вакцину AstraZeneca людям за 65 років

Греція, як низка інших європейських країн, не рекомендує використання вакцини проти коронавірусуAstraZeneca для літніх людей. Зокрема, мова йде про людей старше 65 років.

,Про це повідомляє The Guardia, влада Греції пояснила свою рекомендацію тим, що на цей час недостатньо даних для оцінки ефективності препарату для цієї вікової групи,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Раніше за цією ж причиною відповідні рекомендації видали у Франції, Німеччині, Бельгії, Данії, Швеції, Нідерландах та інших країнах.

Зазначимо, 12 січня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на реєстрацію вакцини AstraZeneca проти коронавірусу нового типу. До цього для використання на території Євросоюзу були схвалені дві вакцини проти коронавірусу, одна з яких була розроблена компаніями Pfizer і BioNTech, друга - компанією Moderna.

Як повідомляв раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в кінці лютого в Україні почнуться поставки 2,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Учора стало відомо, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин проти COVID-19 виробництва "AstraZeneca" і "Novavax". Зокрема, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, мова идео про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія і Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія).