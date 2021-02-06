"Британський" штам коронавірусу може переважати в Європі: в Словаччині на нього припадає 71% нових випадків

Новий штам коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії, може переважати в Європі.

Про це повідомляє Центр новин ООН із посиланням на Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зараз в Європі щосили циркулює новий штам коронавірусу - SARS-CoV-2, який спочатку було виявлено у Великій Британії. Про виявлення нового "британського" штаму повідомили вже 30 країн Європейського регіону ВООЗ.

"Багато з цих країн прогнозують, що цей штам може стати переважати в найближчі тижні і що на нього припадатиме найбільша частка випадків з COVID-19", - повідомляють в Європейському бюро ВООЗ. У регіоні вже зареєстровано понад 22 тисячі випадків зараження SARS-CoV-2.

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У ВООЗ вважають, що в зараз нема жодних доказів того, що наявні вакцини будуть менш ефективно захищати від цього варіанту. При цьому вже є достовірні дані, що свідчать про те, що цей варіант вірусу поширюється швидше, ніж його попередники. Водночас діти не піддаються більшому ризику, ніж раніше.

Стурбованість у зв'язку з новим варіантом вірусу пов'язана здебільшого з тим, що його швидке поширення призведе до зараження більшої кількості людей і більшій кількості госпіталізацій.

"Якщо в результаті цього наші системи охорони здоров'я виявляться перевантаженими і не зможуть впоратися з напливом пацієнтів, то більше людей будуть схильні до небезпеки померти від цього захворювання, - заявила представниця ВООЗ Кетрін Смоллвуд. - Це той сценарій, якого ми намагаємося уникнути. Саме тому зараз більш ніж коли-небудь важливо уповільнити передачу інфекції...".

Зараз у країнах, де циркулює новий варіант вірусу, проводяться додаткові епідеміологічні та вірусологічні дослідження.

У ВООЗ зазначають, що мутації вірусу не уникнути. На початку 2021 року збільшилась кількість повідомлень про виявлення нових варіантів COVID-19, що свідчить про нову тенденцію в розвитку нинішньої пандемії.

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"Поява нових варіантів - досить звичайне явище, і самі по собі вони не завжди становлять велику небезпеку. Однак вони можуть бути більш небезпечними, якщо вони впливають на поведінку вірусу. Отже, нам необхідно проводити ретельний моніторинг цих змін", - заявив представник ВООЗ Річард Пібоді.

У ВООЗ закликають всі країни збільшити масштаби секвенування ізолятів вірусу SARS-CoV-2 і ділитися даними про отримані результати. ВООЗ також настійно рекомендує і далі застосовувати всі базові заходи з охорони громадського здоров'я та обмеження соціальних контактів.

Зазначимо, що у Словаччині "британський" штам коронавірусу став основною причиною нових випадків COVID-19 у країні. За попередніми результатами, він виявлений в 71% випадків позитивних результатів тестів. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович.

"На цей час з 1360 клінічних зразків, позитивно протестованих за допомогою ПЛР, 71% був діагностований як британський варіант SARS-CoV-2 B. 1.1.7", - заявив він.

За повідомленням інформаційного агентства TASR, ця частка була ще вищою серед пацієнтів з COVID в університетській лікарні Луї Пастера в місті Кошице на сході Словаччини, де тести показали, що 91% переносять "британський" штам вірусу.

За словами прем'єра, поширення "британського" штаму ускладнює ослаблення обмежувальних заходів.

"Така кількість випадків зараження "британським" штамом означає, що будь-яке послаблення без будь-яких адекватних захисних заходів призведе до збільшення кількості позитивних випадків і погіршення ситуації", - підсумував він.