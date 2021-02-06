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Ткаченко анонсував створення в Україні Центру протидії дезінформації: "Боротися з ботами за допомогою ботів - малоперспективне заняття"

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Ткаченко анонсував створення в Україні Центру протидії дезінформації: "Боротися з ботами за допомогою ботів - малоперспективне заняття"
Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив про необхідність боротьби з дезінформацією. Для цього створять Центр протидії дезінформації.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Obozrevatel., передає Цензор.НЕТ.

За його словами, створення такого хабу дозволило би ефективно відпрацьовувати ті маніпуляції і фейки, які запускає країна-агресор.

"Якщо ж ми говоримо про протидію у вигляді публікацій, розсилки інформації - роботу у цьому напрямку ми розпочнемо зі створення Центру протидії дезінформації", - повідомив він.

Ткаченко вважає, що Україна не має стати віддзеркаленням Росії, вдаючись до тих методів, які застосовують вони.

"Боротися з ботами за допомогою ботів - малоперспективне заняття", - вважає він.

Також, за його словами, у березні презентують стратегію протидії дезінформації.

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Топ коментарі

  • Не один из 73%
    Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 7728
  • саша паламарчук
    Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 435
  • Владимир Иванец
    Оба-на... чучело, сделавшее Г+Г главным рупором Бени Коломойского, нарыгавшее в эфир "Слугой народа" и тем самым выбившее последние нейроны из бошек 73% будет бороться с дезинформацией? Вы серьезно?! Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 5165 Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 5165 Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации: "Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие" - Цензор.НЕТ 5165
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