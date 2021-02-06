ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна"

Партія "Опозиційна платформа - За життя" висунула кандидатом на проміжних виборах у ВР у виборчому окрузі № 50 (Донецька область) Артема Марчевського. Він є генеральним продюсером телеканалу "112 Україна" - одного з трьох мовників, які потрапили під санкції Ради нацбезпеки і оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу. Рішення про висунення Марчевського опубліковано на сайті проросійської політсили.

У коментарі виданню Марчевський підтвердив, що як і раніше працює генпродюсером "112 Україна".

Крім того, Марчевський керує молодіжним крилом ОПЗЖ.

Він часто виступав в ефірах телеканалу "112 Україна", а також каналів NewsOne і ZIK, поки вони не були заблоковані. Всі три мовники належать народному депутату від ОПЗЖ Тарасу Козаку і тепер перебувають під санкціями.

Як правило, ці телеканали представляють Марчевського тільки як партійного функціонера ОПЗЖ.

Довибори до парламенту в окрузі № 50 відбудуться 28 березня 2021 року. Їх проводять, тому що Руслан Требушкін склав мандат після обрання мером Покровська. Після цього ЦВК призначила вибори нардепа в окрузі №50 на Донеччині.

Артем Марчевський уже балотувався від ОПЗЖ на парламентських виборах 2019 року в окрузі № 60 (центр у Волновасі) на Донеччині. Тоді перемогу здобув самовисуванець, нардеп Дмитро Лубинець.

Також читайте: Данілов про вплив США на рішення щодо санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK: "Це зовсім не відповідає дійсності"

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про ZIK: Вони цілу годину брехали, щоб зробити один висновок. Жодної інформації, тільки жахлива пропаганда проти України