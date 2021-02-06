За добу від COVID-19 у Києві померли 12 осіб, видужали 1 328 пацієнтів, виявили 212 нових випадків, - Кличко. КАРТА

У столиці виявили за минулу добу 212 хворих COVID-19, померли 12 осіб, видужали - 1328.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

+212 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 130 039);

124 жінки, віком від 19 до 92 років;

81 чоловік, віком від 19 до 85 рокiв;

2 дівчини по 17 років та 5 хлопчиків від 7 до 14 роківє



+12 летальних випадків від вірусу (загалом 2426);



+27 госпіталізованих пацієнтів;



+1328 подолали коронавірус (загалом 79 141).



Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (54), Дарницькому (48) та в Деснянському (40) районах", - розповів Кличко.

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