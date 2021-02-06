"Намагаюся бути послідовним", - Разумков розповів, чи голосуватиме за призначення Вітренка міністром енергетики

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не голосуватиме за призначення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики в разі, якщо відповідний проєкт постанови буде втретє внесено на голосування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Бабелю.

Спікер нагадав, що відповідно до процедури фракція приймає рішення, пропонує його прем'єру, який зі свого боку вносить до парламенту подання (про призначення. - Ред.), його розглядає комітет (з питань енергетики та житлово-комунального господарства. - Ред.), після чого документи передають в зал.

На питання про підтримку кандидатури Вітренка в разі третього голосування Дмитро Разумков відповів так: "Я намагаюся бути послідовним".

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Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України"Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.

28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

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"І вперше я не підтримував це кадрове призначення, і цього разу також я утримався. Свою позицію я висловлював, це пов'язано насамперед було з преміями, і багато хто з народних депутатів, в тому числі, і я говорили про те, що сьогодні важко державі", - зазначив спікер.