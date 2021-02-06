У Росії оштрафували глухонімого чоловіка за "скандування гасел" на мітингу

У Росії оштрафували чоловіка з інвалідністю за слухом через нібито участь у протестній акції 31 січня. Сам він запевняє, що того дня просто йшов у магазин і не знав про акцію. В результаті, суд Санкт-Петербурга виписав 5 тисяч рублів штрафу нібито за скандування політичних гасел глухонімому росіянину.

Красносельський районний суд Санкт-Петербурга оштрафував росіянина зі слабким слухом Євгена Агафонова на 5 тис. руб. (майже 2 тис. грн) за участь у мітингу. Про це повідомив його адвокат Сергій Локтєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



Агафонов має інвалідність III групи за слухом. Чоловік повідомив, що 31 січня йшов у магазин і про акцію протесту не знав. Закликів співробітників поліції про припинення акції він через глухоту не чув. Коли Агафонов побачив, що інших громадян почали затримувати, він показав поліцейським жест, що не чує.



Незважаючи на це, чоловіка затримали. У відділі поліції він провів дев'ять годин, перекладача йому не надали. Його адвокат уточнює: через те, що Агафонов має слабкий слух, він не міг розуміти пояснення поліцейських про право не свідчити проти себе і не знав, які у нього права та обов'язки.

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У протоколі ж поліцейські вказали, що Агафонов "спільно з іншими учасниками публічного заходу скандував гасла", попри те, що він не має можливості говорити.



