Двох воїнів ЗСУ поранено через обстріл терористами районів Торецька та Севєродонецька, - українська делегація у ТКГ

Сьогодні, 6 лютого близько 13.00 в результаті обстрілу противником в районі Торецька і Севєродонецька зазнали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України.