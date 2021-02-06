Новини • Агресія Росії проти України

Двох воїнів ЗСУ поранено через обстріл терористами районів Торецька та Севєродонецька, - українська делегація у ТКГ

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Двох воїнів ЗСУ поранено через обстріл терористами районів Торецька та Севєродонецька, - українська делегація у ТКГ
Сьогодні, 6 лютого близько 13.00 в результаті обстрілу противником в районі Торецька і Севєродонецька зазнали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

"Їм надано медичну допомогу, стан стабільний",  - зазначається в повідомленні. 

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено "режим тиші" на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - чотири порушення режиму "тиші", - штаб ОС

Топ коментарі

  • Van-Basten Van-Basten
    Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Дякуємо Вам за вашу боротьбу з ворогом України, та бережи Вас Боже!

    Горіть у пеклі russische schweine!

    Двое воинов ВСУ ранены в результате обстрела террористами в районе Торецка и Северодонецка, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 8021
  • Русский Алкаш
    Охренеть. Торецьк и Северодонецк уже на передовой? От первого 16 км до передовой, от второго 21 км. Что за приколы?
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    Это бизнес-партнеры 95 квартала обстреливают военнослужащих ВСУ
  • oleg1966
    У нас тишина на фронте. Так нас уверяет Шмаркля
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