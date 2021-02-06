Вакцинація проти COVID-19 стартувала у 73 країнах: уже зробили понад 124 млн щеплень

Вакцинація проти COVID-19 стартувала в 73 країнах світу, повідомило агентство Bloomberg.

Станом на ранок 6 лютого в світі зробили понад 124 млн щеплень проти коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.





Вакцинація стартувала у 73 країнах світу.



Лідерами за кількістю введених доз є:



США – 38,46 млн доз;

Китай – 31,2 млн доз;

Країни ЄС – 15,9 млн доз;

Велика Британія – 11,48 млн доз;

Ізраїль – 5,4 млн доз.





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