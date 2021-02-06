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Вакцинація проти COVID-19 стартувала у 73 країнах: уже зробили понад 124 млн щеплень

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Вакцинація проти COVID-19 стартувала у 73 країнах: уже зробили понад 124 млн щеплень
Вакцинація проти COVID-19 стартувала в 73 країнах світу, повідомило агентство Bloomberg.

Станом на ранок 6 лютого в світі зробили понад 124 млн щеплень проти коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.


Вакцинація стартувала у 73 країнах світу.

Лідерами за кількістю введених доз є:

США – 38,46 млн доз;
Китай – 31,2 млн доз;
Країни ЄС – 15,9 млн доз;
Велика Британія – 11,48 млн доз;
Ізраїль – 5,4 млн доз.

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Топ коментарі

  • Игорь Колонелл
    Причем ,очень.Хочу ,хочу жить в цивилизованном мире ,а не с дикарями.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Какое отношение имеет вакцинация к цивилизованности мне непонятно. Какой-то сюр. Ну хотите пихать в себя непонятно что - Ваше право. Что я еще могу сказать в данном контексте...
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    А я не хочу быть подопытным хомячком. Я свободный человек в свободной стране. Как Вам такое? Я лично сам выбираю вакцинироваться мне или нет. Доверяю я вакцине или нет. Я ЧЕЛОВЕК. Это мое право. Убедите меня в безопасности вакцины и ее действенности.
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