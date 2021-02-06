Нардеп Євтушок протегує фірмі "Журавлина" в суперечці на 123 млн грн із інвестором "Сканія Україна", - глава Асоціації судових репортерів Козлов

Під час засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань захисту прав інвесторів від 4 лютого 2021 року народний депутат Сергій Євтушок закликав парламентаріїв не звертати увагу на кейс "ТОВ" Фірма "Журавлина" проти "Сканія Україна".

Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ пише голова Асоціації судових репортерів України, засновник ГО "Центр викривачів корупції" Сергій Козлов.

"Пропустивши усі строки позовної давності, не навівши жодних адекватних доказів в суді, сарненські бізнесмени таки знайшли спосіб "домовитись" з суддею і отримати позитивне для себе рішення вартістю у 123 млн грн. Наскільки правомірно вимагати від інвестора оплату за послуги, які не надавались, це вже зовсім скоро вирішиться в апеляції. Однак, виявилось, що в ТОВ "Фірма "Журавлина" вже вирішили підстрахуватись і знайшли собі покровителя в особі народного депутата. Ним став ніхто інший як депутат Сергій Євтушок, мер міста Сарни за часів правління Януковича (2010-2014 роки)", - пише Козлов.

"Народний обранець під час своєї невеликої, але красномовної промови наговорив багато. І про "важкі" роки мерства. І про завдання, які у 2010 році ставились перед керівниками територіальних громад та головами держадміністрацій. Зокрема, С.Євтушок розповів про те, що за часів, коли Держказначейство не дозволяло мерії проводити рахунки в оплату тих чи інших послуг, він особисто звертався по допомогу до керівників різних комерційних фірм (дивитись виступ депутата на відео з 1.25.00). Одним з таких підприємств, яке допомагало меру Євтушку в тому числі прибирати дороги безкоштовно, було й ТОВ "Журавлина"... І завершив свій спіч депутат про те, що поки йдуть судові позови між "Журавлиною" та "Сканією", не треба робити нічого, а просто сісти за стіл переговорів й примиритися", - зазначив Козлов.

"Дивний виступ і дивна риторика. Про який такий високий рівень співробітництва говорить депутат, і що це означає? Чи не те, бува, що колись "Журавлина" надала "безкоштовні" послуги меру, який тепер у статусі депутата "віддячує" за це? Для чого ці згадки про робітників, що стали гордістю міста, під час з’ясування обставин правового спору на мільйони грн? Як можна примиритись з опонентом, який вже навіть підготував "схеми", куди і як можна "вивести" незаконно відсуджені гроші?" - підсумував він.

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